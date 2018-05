Gemeinsam mit einigen Sponsoren spendete Fuchs nun 1.500 Euro an den gemeinnützigen King5 Powerhof, der mit diesem Geld Kindern aus schwierigen Familien mit Boxtraining hilft. “Was Boxlegende Conny König mit seinem King5 Powerhof für Kinder macht, die nicht auf die Butterseite gefallen sind, ist einzigartig und verdient Respekt”, so Fuchs bei Scheckübergabe am Buchbichlgut in Grödig (Flachgau).