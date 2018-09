Stephansdom-Drohung: Verdächtiger dank Zeugen ausgeforscht

Ein 25-Jähriger hatte von einer U-Bahnstation aus den Drohanruf abgesetzt - © APA

Die Bombendrohung gegen den Wiener Stephansdom am Samstagnachmittag dürfte geklärt sein. Die Polizei nahm noch am Abend einen 25-jährigen Österreicher fest, der von einem Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er in der U-Bahnstation Kaisermühlen den Drohanruf absetzte. Laut Polizei leugnet der Mann die Tat, er dürfte aber psychisch gestört sein.