Stephen Hawking über Gott und die Welt

Von Hawking

“Meiner Meinung nach sollten sich behinderte Menschen auf die Dinge konzentrieren, die ihnen möglich sind, statt solchen hinterher zu trauern, die ihnen nicht möglich sind.” (In seiner 2013 auf Deutsch erschienenen Autobiografie “Meine kurze Geschichte”)

“Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe es aber auch nicht eilig.” (In einem Interview mit der britischen Zeitung “The Guardian”, 2011)

“Weil es die Gesetze der Schwerkraft gibt, hat sich das Universum aus dem Nichts selbst geschaffen.” (Hawking in seinem Buch “Der grosse Entwurf”, 2010)

“Man kann nicht beweisen, dass Gott nicht existiert (…). Aber die Wissenschaft macht Gott überflüssig.” (In einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC, 2010)

“Einstein lag falsch, als er sagte “Gott würfelt nicht”. (…) Er hat die Würfel manchmal nur dorthin geworfen, wo wir sie nicht sehen.” (An der Uni Cambridge bei einer Debatte über Schwarze Löcher, 1994)

“Ich bin der Ansicht, dass wir alle, nicht nur die theoretischen Physiker, gern wissen wollen, woher wir kommen.” (In einem Interview mit dem “Spiegel”, 1988)

“Wenn wir eine komplette Theorie haben, können wir die Gedanken Gottes verstehen.” (In seinem Buch “Eine kurze Geschichte der Zeit”, 1988)

Über Hawking

“Die Wissenschaft kann uns nicht hinreichend erklären, woher wir kommen und wohin wir gehen und welchen Sinn unsere Existenz hat.” (Papst Benedikt XVI. im Jahr 2010 zu Hawkings Thesen)

“Seine Arbeiten in der theoretischen Physik will ich hier nicht näher erklären.” (US-Präsident Barack Obama selbstironisch 2009 in Washington bei der Verleihung der Freiheitsmedaille an Hawking)

“Wir, seine Familie, waren die Niedrigsten der Niedrigen.” Und: “Sein Ruhm trug ihn aus dem Orbit unserer Familie.” (Hawkings Ex-Frau Jane 1999 und 2004 über ihre gescheiterte Ehe)

“Er inspirierte Generationen, hinter unseren eigenen Blauen Planeten zu schauen und unser Verständnis vom Universum zu erweitern. Seine Persönlichkeit und sein Genie werden schmerzlich vermisst werden. Meine Gedanken sind bei seiner Familie.” (Der britische ESA-Astronaut Timothy Peake am 14. März 2018 auf Twitter)

