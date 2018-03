Stephen Hawking wird in Cambridge beigesetzt

Stephen Hawking ist im Alter von 75 Jahren gestorben. (Archivbild) - © APA/AFP/NIKLAS HALLE'N

Der Astrophysiker Stephen Hawking wird in der britischen Universitätsstadt Cambridge beigesetzt. Die Trauerfeier findet in der Kirche St. Mary’s am 31. März ab 15.00 Uhr MESZ statt, wie Hawkings Familie am Dienstag mitteilte. Neben Verwandten und Freunden seien auch Kollegen eingeladen. Der Top-Forscher war am vergangenen Mittwoch im Alter von 76 Jahren in seinem Haus gestorben.