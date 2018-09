Steuerreform: Löger sieht “Vereinfachung” als großes Ziel

Es geht laut Löger um fünf Milliarden Euro - © APA

“Vereinfachung” ist die große Ziellinie für die ab 2022 geplante Steuerreform, erklärte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am Montag. Alles in allem geht es laut Finanzministerium um ein Volumen von rund 5 Milliarden Euro, was in etwa dem Aufkommen der letzten großen Steuerreform entspricht.