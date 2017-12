Stichwahl um Präsidentenamt in Liberia mit Ex-Kicker Weah

Der frühere Fußballstar hat auch als Politiker viele Anhänger - © APA (AFP)

Der frühere Weltfußballer George Weah (51) tritt am Dienstag bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Liberia gegen den bisherigen Vizepräsidenten Joseph Boakai an. Damit steht in dem westafrikanischen Land der erste friedliche Machtwechsel seit Jahrzehnten bevor. Weah spielte zu seinen besten Zeiten unter anderem für Monaco, Paris SG, Milan und Chelsea. 1995 wurde er zum Weltfußballer gewählt.