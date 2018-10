Stickerhersteller Panini sucht angeblich Käufer

Erwogen wird eine Versteigerung unter Private-Private-Equity-Fonds und US-Konzernen. Panini rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2018 dank des Erfolgs der Sticker für die WM in Russland mit einem Rekordumsatz von 800 Mio. Euro und einem Betriebsgewinn von 200 Mio. Euro. Das Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern und Filialen in Europa, USA und Lateinamerika vertreibt seine Sticker in 120 Ländern.

Zu den möglichen Interessenten zählt die New Yorker Gruppe “The Topps Company”, eine Tabakgesellschaft, die auch in das Sticker-Geschäft eingestiegen ist. Das italienische Verlagshaus Panini hat dank eines Lizenzabkommens mit dem Fußballweltverband FIFA das einzige offizielle Sticker-Album für die Fußball-WM in Russland herausgegeben. Panini will mit Apps und Online-Angeboten auch dem Trend zum Digitalen gerecht werden.

(APA)