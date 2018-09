Stiegl holt sich als erste Brauerei E-Lkw bei MAN

Auch die Lärmbelastung sinkt erheblich gegenüber mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeugen. „Zum Einsatz wird unser E-Lkw überwiegend für Auslieferungs-touren im Stadtgebiet von Salzburg kommen und so unsere Stiegl-Pferdekutsche perfekt ergänzen“, freut sich Stiegl-Geschäftsführer und Logistik-Experte Thomas Gerbl, der ergänzt, dass Stiegl als 525 Jahre altes Privatunternehmen in Generationen denke und deshalb wohl auch Nachhaltigkeit in der DNA habe. Federführend bei der Entwicklung des neuen E-Lkw von MAN war das CNL (Council für Nachhaltige Logistik), das beim Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit an der Universität für Bodenkultur angesiedelt ist. Das Design des neuen E-Lkw wurde von den Stiegl-Betriebslogistik-Lehrlingen gestaltet.