Stille-Nacht-Lied: Erste Münzen in Silber geprägt

“Stille Nacht gilt als universale Friedensbotschaft, sie trifft uns‚ nicht nur zur Weihnachtszeit’, wie es in einem anderen Weihnachtslied heißt”, so Haslauer. Das Jubiläumsstück der Münze Österreich bringe die internationale Strahlkraft des Lieds auf besondere Weise zum Ausdruck und trage dazu bei, das Jubiläum und die zeitlose Friedensbotschaft in die ganze Welt zu tragen.

“Stille Nacht! Heilige Nacht!”: Weltbekanntes Kulturerbe

Auch Leo Bauernberger betont die Bedeutung des Liedes für Österreich: “Stille Nacht! Heilige Nacht!” ist ein weltbekanntes Kulturerbe aus dem Salzburger Land, dessen Wurzeln auch nach Oberösterreich und Tirol reichen. Gerade jetzt im Jubiläumsjahr begeben sich viele auf die Spuren dieses Werkes und besuchen die historischen Originalschauplätze der Entstehung und Verbreitung im alpinen Österreich.“ Und Generaldirektor Gerhard Starsich berichtet von einer großen Nachfrage nach der ganz besonderen Jubiläumsmünze von den USA bis nach Südkorea, von China bis Deutschland, aber natürlich auch in Österreich.

Wilfried Haslauer mit der frisch geprägten Stille-Nacht-Silbermünze. /Gabriel Rizar ©

Das ist auf der Münze zu sehen

Die Wertseite zeigt links die Stille-Nacht-Kapelle in einer verschneiten Landschaft. Sie steht an der Stelle der ehemaligen Kirche St. Nikola in Oberndorf (Flachagau). Im rechten Münzbereich ist ein Sternenhimmel mit färbig bedrucktem Stern von Bethlehem zu sehen, der im Dunkeln nachleuchtet. Auf der anderen Seite sieht man im Hintergrund die Weihnachtskrippe, vor der „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ das erste Mal erklungen ist.

Bestellungen ab 24. Oktober möglich

Die Silbermünze “Stille Nacht” mit einem Nominalwert von 20 Euro wird am 7. November 2018 in einer Stückzahl von maximal 30.000 ausgegeben, also rechtzeitig vor dem 200. Jubiläum des berühmtesten Weihnachtslieds. Bestellt werden kann sie ab 24. Oktober.