Stoch fixierte zweiten Tournee-“Grand-Slam” der Geschichte

Noch ein Sprung trennt Stoch vom "Grand Slam" - © APA

Der Pole Kamil Stoch hat als zweiter Skispringer den “Grand Slam” bei der Vierschanzen-Tournee fixiert. Der Olympiasieger gewann am Samstag auch das Finale in Bischofshofen und schaffte 16 Jahre nach dem Deutschen Sven Hannawald Siege in allen vier Bewerben der Traditionsserie. Der Salzburger Stefan Kraft kam in Bischofshofen auf den dritten Platz.