Noch ein Sprung trennt Stoch vom "Grand Slam" - © APA

Der Pole Kamil Stoch hat als zweiter Skispringer den “Grand Slam” bei der Vierschanzen-Tournee fixiert. Der Olympiasieger gewann am Samstag auch das Finale in Bischofshofen und schaffte 16 Jahre nach dem Deutschen Sven Hannawald Siege in allen vier Bewerben der Traditionsserie. Der 30-Jährige setzte sich vor Anders Fannemel (NOR), Andreas Wellinger (GER) und Stefan Kraft durch.