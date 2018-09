Stormy Daniels schreibt Buch über Sex-Abenteuer mit Donald Trump

Die Pornodarstellerin kündigt die "Wahrheit" an - © APA (AFP)

Auf Donald Trump kommt neues Ungemach von der Bücherfront zu. Die US-Pornodarstellerin Stormy Daniels will Anfang Oktober eine Autobiographie herausbringen, in der sie detailliert über ihr angebliches einstiges Sex-Abenteuer mit dem heutigen Präsidenten berichten will. “Ich werde alles aufschreiben”, kündigte sie am Mittwoch im Fernsehsender ABC an.