Bau beginnt ab sofort - © APA (AFP)

Der österreichischen Baukonzern Strabag hat in Großbritannien einen Tunnelbau-Großauftrag an Land gezogen. Die Sirius Minerals Plc. hat die Strabag mit dem Bau eines rund 13 Kilometer langen Tunnelabschnitts für das unterirdische Transportsystem der Woodsmith Mine nahe Whitby in England betraut. Der Auftrag sei “im niedrigen dreistelligen Millionenbereich”, hieß es von der Strabag auf APA-Anfrage.