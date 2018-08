Strache verteidigt erneut 150 Euro-Sager Hartingers

Strache findet, dass 150 Euro für Asylwerber reichen - © APA

FP-Chef Heinz-Christian Strache hat am Donnerstag den 150 Euro-Sager von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) erneut verteidigt. “Bei den viel diskutierten 150 Euro geht es ausdrücklich um Nicht-Österreicher. Um jene, die noch nie in unser Sozialsystem eingezahlt haben, nicht Deutsch lernen und auch keiner Beschäftigung nachgehen wollen und auch Weiterbildungskurse verweigern”, so Strache.