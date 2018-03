Strache vs. Wolf – FP-Chef veröffentlichte Entschuldigung

Strache pinnte Entschuldigungstext auf seiner Facebook-Seite an - © APA

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat sich am Mittwoch für sein “Lügen”-Posting bei Armin Wolf entschuldigt. Wie im außergerichtlichen Vergleich mit dem ZiB 2-Moderator festgehalten, erschien die Entschuldigung in der “Kronen Zeitung” und in seinem persönlichen Facebook-Profil.