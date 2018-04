Strache will externe Historiker zu FPÖ-Aufarbeitung einladen

Vizekanzler erneuerte Einladung an DÖW zu Historikerkommission - © APA

Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat betont, “selbstverständlich” auch parteiferne Historiker – auch jene des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands (DÖW) – in die Aufarbeitung der eigenen Parteigeschichte miteinzubeziehen. Ein Zwischenbericht werde im Herbst vorgelegt, Ende des Jahres dann der Endbericht, sagte der FPÖ-Obmann am Sonntag in der ORF-“Pressestunde”.