Strache und seine Frau erwarten ein Kind - © APA (Oczeret)

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will sich für sein erwartetes Baby eine politische Auszeit nehmen. Man prüfe gerade, welche Möglichkeiten es gibt, sagte sein Sprecher am Montag zur APA. Klar ist, dass Minister keinen Anspruch auf Karenz haben. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Straches Ehefrau Philippa schwanger ist. Der erwartete Geburtstermin ist um den Jahreswechsel.