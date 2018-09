FPÖ will Ungarn-Abstimmungsergebnis überprüfen lassen

Ungarn argumentiert, dass die Zwei-Drittel-Mehrheit nicht gegeben sei - © APA (AFP)

Die FPÖ zweifelt an der Rechtmäßigkeit des Beschlusses des EU-Parlaments für ein Strafverfahren gegen Ungarn. Das Außenministerium hat am Sonntag bestätigt, dass Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) den juristischen Dienst des EU-Rates ersucht hat, Stellung zu den nicht gezählten Stimmenthaltungen zu beziehen. Es geht dabei darum, wie Stimmenthaltungen in das Ergebnis einfließen.