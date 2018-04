Strafrecht – Wolff: Bestrafung nicht Opfern überlassen

Anwalt Wolff möchte Opfer bei Strafhöhen nicht mitreden lassen. (Themenbild) - © Bilderbox/Archiv

Die Regierung will mit der in Ausarbeitung stehenden Strafrechtsreform nicht nur schärfere Strafen für Sexual- und Gewaltverbrechen, sondern auch den Opferschutz weiter ausbauen. Die Rechtsanwälte halten beides nicht für nötig. “Es sollte klar sein, dass man die Bestrafung von Straftätern nicht in die Hände der Opfer legen darf”, sagte ÖRAK-Präsident Rupert Wolff im APA-Gespräch.