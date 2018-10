Strahlendes Oktoberwetter am Wochenende

Am Samstag und am Sonntag halten sich in der Früh zwar noch ein paar Nebelfelder, im Laufe des Tages lösen sich diese aber komplett auf und machen der Sonne Platz. Einzig im Lungau kann sich der Nebel ein bisschen hartnäckiger halten, doch auch hier wird sich die Sonne letztendlich durchsetzen. Wolken sucht man am Wochenende vergeblich. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad.

Temperaturen für Oktober zu mild

Die kommende Woche startet ebenfalls sonnig, allerdings kann es von Montag bis Mittwoch leicht bewölkt sein. Eine Südströmung bringt aber weiter warme Temperaturen: Diese sind zu mild für diese Jahreszeit, erklärt Metereologin Claudia Riedl gegenüber S24. Anfang der Woche gibt es nochmals bis zu 20 Grad, bevor am Donnerstag der Wetterumschwung einsetzt.

Wetterumschwung bringt Neuschnee

Dann wird es mit maximal 15 Grad deutlich kälter. Das typische Oktoberwetter holt den goldenen Herbst ein und es wird Regenschauer geben. Schneien wird es weiterhin nur auf den Bergen, dort gibt es am Donnerstag wohl Neuschnee.