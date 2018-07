Straßensanierungen in der Stadt Salzburg im Sommer

Die Versorgungshausstraße, Zufahrt zum neu errichteten Campus Gnigl, wird im Bereich der Häuser Nr. 4 bis 8 saniert. Um den Schulweg sicherer zu machen, wird zudem zwischen der Versorgungshausstraße und der Schulstraße ein neuer Geh- und Radweg errichtet. Baubeginn ist am Montag, 9. Juli. Die Arbeiten sollten bis 20. Juli abgeschlossen sein. Während der Bauarbeiten wird der Sanierungsabschnitt für den Verkehr komplett gesperrt. Der Zugang zu den Häusern ist jederzeit offen.

Fünfwöchige Arbeiten an Stauffeneggstraße

Die Stauffeneggstraße wird im Bereich von der Glan bis zur Triebenbachstraße generalsaniert. Die Arbeiten beginnen am Montag, 16. Juli, und werden voraussichtlich fünf Wochen dauern. Geplant sind neben der Sanierung die Erneuerung der desolaten Straßenentwässerung sowie Grabungsinstandsetzungen.

Umleitung: Staufeneggstraße komplett gesperrt

Während der Generalsanierung ist die gesamte Stauffeneggstraße für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bessarabierstraße sowie Aribonenstraße. Parken ist in den Seitenstraßen möglich. Die Gehsteige sind von den Arbeiten nicht betroffen. Zufahrtsmöglichkeit gibt es an den Wochenenden von Freitag um 18 Uhr bis Montag um 6 Uhr früh. Die Obus-Haltestellen Raschenbergstraße und Peilsteinerstraße werden während der Bauzeit nicht bedient, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch.