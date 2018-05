Straßenschlachten in Paris: Über 100 Personen in Haft

Zahlreiche Geschäftslokale und Fahrzeuge wurden zerstört. - © AFP

Nach den schweren Ausschreitungen in Paris sind 109 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Abend des Maifeiertags war es in der französischen Hauptstadt bei einer Kundgebung von mehr als tausend vermummten Demonstranten zu schweren Ausschreitungen gekommen.