Am Vormittag kam es in Voglhub in Straßwalchen zu einem tragischen Unglück. Ein Pensionist war mit seinem 48-jährigen Sohn dabei, eine Buche zu fällen. Der Stamm des Baums splitterte aber beim Einschneiden. Die Buche sollte in südöstliche Richtung zu Fall gebracht werden, traf stattdessen aber den Pensionisten.

Dabei wurde er tödlich verletzt. Wie Rot-Kreuz-Sprecherin Johanna Pfeifenberger auf SALZBURG24-Anfrage erklärt, starb der Verunglückte noch an der Unfallstelle.