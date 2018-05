Straßwalchen: Pkw-Lenkerin rammt Notrufsäule

Die Unfallstelle vor dem ersten Umfahrungstunnel. - © FF Straßwalchen/Rupert Matzelsberger

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Samstag in Straßwalchen (Flachgau) ereignet. Eine 37-jährige Pkw-Lenkerin prallte ungebremst in eine Notrufsäule. Die Frau musste nach der Versorgung durch einen Notarzt in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht werden.