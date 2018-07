“Straw No More”: Was haltet ihr vom Verzicht auf Plastik-Strohhalme?

Am Mittwoch verkündeten beispielsweise die Hilton Hotels in Österreich, künftig Getränke ohne Strohhalm oder nur auf Nachfrage Halme aus recyceltem Papier zu servieren. Bisher wurden in den drei Häusern der Gruppe in Wien rund 86.400 Plastik-Trinkhalme pro Jahr verbraucht, hieß es in einer Aussendung.

Strohhalme aus Papier?

Ersatz für Kunststoff-Trinkhalme ist bereits vorhanden. Die Firma Tetra Pak plant, noch vor Ende des Jahres Papierhalme statt der Plastikröhrchen für ihre Getränkepackungen einzuführen. Außerdem gibt es wiederverwendbare Trinkhalme aus Glas oder Bambus und wie früher können auch heute noch Einweghalme aus Stroh zum Trinken benutzt werden.