Streeruwitz-Rede und Fest: Neustart im Kosmos Theater

Leicht verändert präsentieren sich die Räume des auch weiterhin feministisch orientierten Theaterhauses in Wien-Neubau bereits jetzt: Das die Innenarchitektur ehemals dominierende Rot ist einer neuen Nüchternheit gewichen, gleich nach dem Eingang gibt es einen neuen Raum mit großem Besprechungstisch, der für Teamsitzungen ebenso wie für regelmäßige Publikumsgespräche genutzt werden soll, auf der veränderten Tribüne haben künftig 95 statt 70 Zuschauer Platz. “Wir gehen auf Risiko”, meinte Steinböck im Gespräch mit der APA.

Die Umbauten wurden ohne zusätzliche finanzielle Mittel bewerkstelligt, im Gegenteil, da man heuer später in die Spielzeit startet, gibt es vom Bund nur 85.000 statt bisher 110.000 Euro (von der Stadt Wien kommen 600.000 Euro). Die neue Aufgabenteilung an der Spitze der Bühne ermögliche mehr Zeit für inhaltliches Gestalten, der Generationenwechsel mehr Kraft und ihre guten Kontakte mehr Vernetzung mit der Freien Szene, zeigte sich die neue Leiterin überzeugt. Mit “Begehren” gibt es erstmals ein Leitmotiv, das sich durch die Saison zieht und natürlich auch Politisches mit einschließt: Aufbegehren.

Hatte vor 18 Jahren Elfriede Jelinek die Eröffnungsrede geschrieben, so ist es heuer Marlene Streeruwitz. “Sie ist die richtige Frau dafür! Wir wollen beide, dass Frauen mehr Geschichten erzählen und in der Geschichtsschreibung mehr vorkommen.” Sie selbst sei ja “keine Feministin der ersten Stunde”, gab Steinböck zu. “Es wäre cool, wenn ich schon früher auf den richtigen Zug aufgesprungen wäre. Ich war zu wenig reflektiert und bin in verschiedene Fallen getappt. Ich habe es sehr genossen, Mutter zu sein und hab nicht gemerkt, dass die Abhängigkeit von meinem Mann immer größer wurde.”

“Mütter” heißt denn auch die erste Eigenproduktion, “eine ekstatisch-matriarchale Kosmologie”, die am 30. Oktober Uraufführung hat. “‘Mütter’ war eine schwere Geburt”, stöhnte Steinböck, die auf der Suche nach dem idealen Eröffnungsstück 50 Theatertexte gelesen hat und sich schließlich für eine Stückentwicklung entschieden hat, bei der es auch um die Dekonstruktion des herkömmlichen Mütterbildes aus Sicht der jungen Generation geht. Die Pointe dabei: Regisseurin ist Steinböcks Tochter Milena Michalek, die neben ihrem Philosophiestudium eine beachtliche Theaterkarriere gestartet hat. Problematisch sieht die Mutter die innerfamiliäre Personalwahl nicht, schließlich habe ihre Tochter bereits früher am Kosmos Theater inszeniert.

Mit vielen Gastspielen, Koproduktionen (“Begehren” von Gesine Schmidt, zusammen mit makemake produktionen realisiert, deren “Muttersprache Mameloschn” wieder aufgenommen wird, “Träum weiter” mit dem Kulturverein XYZ, Claudia Kottal und Clara Luzia) sowie den Eigenproduktionen “She he me” der jordanischen Autorin Amahl Khouri und “Sprengkörperballade” der Wienerin Magdalena Schrefel bietet die Saison einen Bogen durch das ganze Frauenleben. Hat man mit “Mütter” und der Geburt begonnen, endet man mit “Geister sind auch nur Menschen” von Katja Brunner im Mai 2019 im hohen Alter. “Es ist eine Wuttirade von fünf sehr alten Menschen in einem Altersheim”, sagte Steinböck, deren Vertrag vorerst für zwei Jahre gilt. “Wenn es mir gelingt, diesen Bogen zu schließen, ist mir schon viel gelungen.”

(APA)