Nach Angaben der Gesellschaft fällt im Schnitt rund jeder vierte Flug aus. Vor allem bei Mittelstreckenflügen sind Ausfälle zu befürchten, zum Teil aber auch bei Lang- und Kurzstreckenverbindungen. Die Gewerkschaften wollen damit den Druck in den zähen Tarifverhandlungen erhöhen: Sie verlangen sechs Prozent mehr Geld für das Personal. Air France bietet ein Plus von einem Prozent an.

(APA/ag.)