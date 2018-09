Streik bei Berlusconis eigener Tageszeitung “Il Giornale”

Gerüchte um Berlusconis Rückzug aus Politik verunsichern Mitarbeiter - © APA (AFP)

Erstmals in ihrer 44-jährigen Geschichte ist es am Donnerstag zu einem Streik bei der Mailänder Tageszeitung “Il Giornale” im Besitz des Medienmoguls und Ex-Premiers Silvio Berlusconi gekommen. Die Journalisten streiken gegen Pläne des Eigentümers, ihre Gehälter in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent zu kürzen.