Streik bei Croatia Airlines ab Mittwoch

Der Flugbetrieb dürfte auch betroffen sein - © APA (AFP)

Piloten, Kabinenpersonal und Mechaniker der nationalen kroatischen Fluggesellschaft Croatia Airlines (CA) wollen am Mittwoch um 6.00 Uhr in einen unbefristeten Streik treten. Der Grund sind gescheiterte Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag. Der Streik werde den Flugverkehr nur teilweise beeinträchtigen, kündigte die CA an.