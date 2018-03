Widerstand gegen die Reform von Präsident Macron - © APA (POOL)

In Frankreich läuft am Donnerstag eine neue Streikwelle gegen die Reformen von Präsident Emmanuel Macron an. Bei der Bahn und im Flugverkehr ist mit massiven Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. Die Lokführer, die Fluglotsen und andere öffentliche Bedienstete legen die Arbeit nieder. Auch Schulen und Krankenhäuser sind betroffen.