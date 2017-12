Streit im Auto: 23-Jährige verreißt Lenkrad während Fahrt

Der 27-Jährige war Dienstagabend mit seinem Pkw von Bruck in Richtung Zell am See unterwegs. Mit im Auto saß seine 23-jährige Freundin. Als das Paar in einen Streit geriet, griff die Angestellte unvermittelt auf das Lenkrad und verriss dieses mit Absicht nach rechts. Das teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.

23-Jährige bei Crash verletzt

Das Auto krachte daraufhin gegen eine Leitschiene. Die 23-Jährige erlitt durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der Rettung ins Krankenhaus Zell am See gebracht werden. Der 27-jährige Lenker blieb unverletzt.