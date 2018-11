Streit in AfD wegen drohender Verfassungsschutz-Beobachtung

AfD-Parteichef Meuthen kritisiert die drohende Beobachtung - © APA (dpa)

In der deutschen AfD löst die drohende Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz innerparteilichen Streit aus. Parteichef Alexander Gauland kritisierte am Montag in Berlin Äußerungen des Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke als falsch.