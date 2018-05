Streit mit Papagei führt zu Polizeieinsatz

Ein Papagei sorgte für einen Polizeieinsatz. - © APA/dpa/Uli Deck

Zu einem kuriosen Einsatz wurde die Polizei in Lörrach (Baden-Württemberg) am Montag gerufen. In einer Wohnung war lautes Geschrei zu hören. Wie sich herausstellte schrie ein 22-Jähriger das Haustier seiner Freundin an: einen Papagei.