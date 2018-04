Streit über freie Autowaschbox endete in St. Georgen mit Schlägerei

An einer Waschstraße in St. Georgen im Attergau kam es zum Streit. (Symbolbild) - © APA/Robert Jäger

Ein Streit zweier Autofahrer Montagmittag bei einer Tankstelle in St. Georgen im Attergau (Bez. Vöcklabruck) in Oberösterreich, wer zuerst in die freie Waschbox fahren darf, hat mit einer Schlägerei geendet. Ein 22-Jähriger attackierte einen 38-Jährigen, der den Angreifer mit Wasser aus der Lanze des Hochdruckreinigers abwehrte. Daraufhin versetzte ihm der andere mehrere Faustschläge auf den Hinterkopf, teilte die Polizei mit.