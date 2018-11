Streit um Parkplatz: Schauspieler Alec Baldwin dementiert Faustschlag

Normalerweise würde er eine derartige Geschichte nicht kommentieren, schrieb der Hollywood-Star auf dem Twitter-Account der Hilaria-und-Alec-Baldwin-Stiftung. “Aber die Behauptung, dass ich irgendjemanden wegen eines Parkplatzes geschlagen hätte, ist falsch.”

1- Normally, I would not comment on something as egregiously misstated as today’s story. However, the assertion that I punched anyone over a parking spot is false. I wanted to go on the record stating as much. I realize that it has become a sport to tag people w as many negative

2- negative charges and defaming allegations as possible for the purposes of clickbait entertainment.

Fortunately, no matter how reverberating the echos, it doesn’t make the statements true.

— HABFoundation (@ABFalecbaldwin) 2. November 2018