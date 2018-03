Streit um Sitzplatz in Müllner Bräu eskaliert: Zwei Verletzte

Ein Streit um einen Sitzplatz im Biergarten eskalierte. (Symbolbild) - © Neumayr/Archiv

Zwei Männer wurden am Sonntagnachmittag bei einem handfesten Streit um einen Sitzplatz im Gastgarten des Müllner Bräu in der Stadt Salzburg verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Männer wurden angezeigt.