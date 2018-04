Streit um Syrien überschattet Klausur von UNO-Sicherheitsrat

Klausurtreffen des UNO-Weltsicherheitsrats in Backakra in Schweden - © APA (AFP)

Der Streit im UNO-Sicherheitsrat über den Konflikt in Syrien zieht sich auch in die jährliche Klausurtagung des Gremiums. Vertreter aller 15 Mitgliedsländer und UNO-Generalsekretär António Guterres trafen am Samstag in der Sommerresidenz des früheren UNO-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld (1905-1961) in Backakra in Südschweden ein, um in ländlicher Atmosphäre über ihre Arbeit zu sprechen.