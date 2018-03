Streit zwischen DoN und Do&Co wegegen ÖBB-Catering-Übergabe

“Wir haben noch keinen Zugriff auf die Mietflächen für die logistische Servicierung der Züge”, kritisierte Donhauser im APA-Gespräch Do&Co. “Wir würden uns gerne mit positiven Dingen und den Bedürfnissen der Bahngäste auseinandersetzen und unsere Energie in die Steigerung der Qualität legen. Wir verstehen nicht, warum wir uns mit der Blockadepolitik auseinandersetzen müssen.”

DoN müsse nun Ersatzlogistik schaffen. Man baue Container auf an den sechs Logistikstandorten für das Bahncatering. Mehraufwände würden derzeit noch erhoben. “Es geht in die Hunderttausenden Euro”, sagte Donhauser. Do&Co habe auch mitgeteilt, an den Mietflächen für die logistische Servicierung der Züge Stromleitungen und Sprinkleranlagen auszubauen, als man den geplanten Ablauf der Übergabe erfragen wollte.

Donhauser betonte, dass es bei der Ablösevereinbarung an sich kein Problem gebe. “Wir haben zugesagt, dass wir die von Henry am Zug geforderte Summe zahlen werden.” Aber es gebe praktisch keine Kommunikation mehr mit Henry am Zug auf Ebene der Geschäftsführer. Erschwert werde eine reibungslose Übergabe zudem davon, dass Henry am Zug “nur spärlich Daten übermittelt”. Das betrifft etwa Dienstpläne.

Nun sind anfangs Beeinträchtigungen im Catering nicht auszuschließen, bedauerte Donhauser gegenüber der APA. “Wir bitten die Zuggäste schon jetzt um Verständnis, auch wenn es auszuschließen ist, dass es irgendwo gar keine Bewirtschaftung geben wird. Vereinzelt sind Beeinträchtigungen aber möglich.” Man arbeite auf Hochtouren um diese so gering wie möglich zu halten.

Auf Nachfrage betonte Donhauser auch, dass beim Wechsel von seinem Unternehmen “e-express” zu Henry am Zug 2012, eine “perfekte Übergabe” gewährleistet worden sei. “Do & Co startete damals sogar mit dem selben Geschirr und den gleichen Speisen, die Dienstpläne wurden weitergeschrieben. Alle Mietflächen wurden eingeräumt übergeben – umso weniger verstehe ich die jetzige Situation.”

