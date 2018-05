Strengstes Abtreibungsgesetz der USA in Iowa verabschiedet

Gegner der Initiative wandten ein, dass Abtreibungen für viele Frauen nicht mehr möglich seien, da sie ihre Schwangerschaft zu spät bemerkten. Das Gesetz muss noch von Iowas republikanischer Gouverneurin Kim Reynolds verabschiedet werden. Sie ließ bisher offen, ob sie das Gesetz unterzeichnet, allerdings ist Reynolds ebenfalls Abtreibungsgegnerin.

Das Gesetz sieht auch Ausnahmen vor, etwa für Schwangerschaften nach Vergewaltigungen oder Inzest.

Die Neuregelung der Abtreibung in dem konservativen und ländlich geprägten US-Staat könnte einen langen Rechtsstreit nach sich ziehen. Befürworter des Gesetzes hoffen, dass sich so das Oberste Gericht der USA erneut mit der Thematik befassen muss. 1973 hatte das Oberste Gericht der USA Abtreibung in einem Grundsatzurteil landesweit legalisiert. Begründung war damals der “Schutz der Privatsphäre”.

Abtreibungsgegner versuchen in den einzelnen Staaten möglichst strikte Regelungen durchzusetzen. Sie sehen in Präsident Donald Trump einen Verbündeten. Erst im März hatte der US-Staat Mississippi ein Gesetz erlassen, das einen Schwangerschaftsabbruch nach der 15. Woche verbietet.

(APA/ag.)