Streufahrzeug kippte in Kärnten auf Auto

83-jähriger Autolenker wurde ins Krankenhaus gebracht - © APA

Ein kurioser Verkehrsunfall hat sich am Dienstag in Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan) ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 52-jähriger Arbeiter mit einem Streufahrzeug auf einer Gemeindestraße unterwegs, als ihm in einer unübersichtlichen Kurve ein 83-Jähriger mit seinem Auto entgegenkam. Beide Lenker verrissen ihre Fahrzeuge nach rechts, dabei kippte das Streufahrzeug auf das Auto.