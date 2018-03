Striedinger Abfahrtsmeister vor Franz und Arzt

Zweiter Meistertitel für den Kärntner - © APA (Archiv)

Alpin-Skirennläufer Otmar Striedinger hat sich am Freitag den Meisterschaftstitel in der Abfahrt geholt. Der Kärntner hatte bei dem Rennen in Saalbach-Hinterglemm nach 1:19,52 Minuten 2/100 Sekunden Vorsprung auf seinen näheren Landsmann Max Franz und 0,11 auf den Salzburger Sebastian Arzt. Hinter dem Tiroler Romed Baumann wurde Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer Fünfter.