Strobl: Wanderin (41) stürzt am Sparber 150 Meter ab

Die Frau war mit ihrer Familie unterwegs. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Rund 150 Meter ist am Mittwochnachmittag eine 41-Jährige vom Sparber in Strobl (Flachgau) abgestürzt. Die Schwerverletzte musste mit dem Rettungshubschrauber Martin 1 in das Landeskrankenhaus (LKH) Salzburg geflogen werden, berichtete das Rote Kreuz.