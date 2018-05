Strom aus Atomenergie stieg in EU seit 1990 um 5,6 Prozent

Das tschechische Atomkraftwerk in Temelin - © APA (AFP)

Die Stromproduktion aus Atomenergie ist in der EU von 1990 bis 2016 um 5,6 Prozent gestiegen. Die jüngsten Eurostat-Daten vom Freitag zeigen, dass der stärkste Anstieg in Tschechien mit 91,5 Prozent registriert wurde, gefolgt von Frankreich (+28,4 Prozent) und Slowenien (+23,6 Prozent). Dagegen wies in Deutschland (-44,5 Prozent) die Atomstromerzeugung den höchsten Rückgang auf.