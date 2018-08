Strom in Bulgarien am günstigsten, in Belgien am teuersten

Große Preisunterschiede in Europa - © APA (dpa)

Für Haushalte in der Europäischen Union war Strom 2017 am günstigsten in Bulgarien mit zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh), am teuersten in Belgien mit 28 Cent/kWh. Gas war mit drei Cent/kWh in Rumänien am preiswertesten, am teuersten in Schweden mit zwölf Cent/kWh, gab Eurostat am Dienstag bekannt. In Österreich kostete Strom 19 Cent/kWh und Gas sieben Cent/kWh.