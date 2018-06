Studie: Bald 150.000 Dollar-Millionäre in Österreich

Die Millionäre in Österreich werden mehr (Symbolbild). - © APA/dpa/Patrick Seeger

Zum ersten Mal in der Geschichte hat das Vermögen der US-Dollar-Millionäre die Marke von 70 Billionen Dollar (rund 60 Bill. Euro) überschritten. In Österreich stieg 2017 die Zahl der vermögenden Privatanleger von 132.600 auf 149.800. Das geht aus dem am Dienstag vom Beratungsunternehmen Capgemini veröffentlichten “World Wealth Report 2018” (WWR) hervor.