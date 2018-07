Studie: Spinnen heben mit Hilfe elektrischer Felder ab

Die Forscher um Erica Morley von der britischen Universität Bristol setzten Spinnen in eine Kiste, in der sie ein künstliches elektrisches Feld erzeugten. Wenn das elektrische Feld eingeschaltet war, richteten die Krabbeltiere ihre Hinterteile auf, stießen Seidenfäden aus und hoben ab. War das elektrische Feld dagegen abgeschaltet, blieben die Spinnen mit allen acht Beinen am Boden.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass elektrostatische Kräfte ausreichen, um Spinnen fliegen zu lassen. Wahrscheinlich nutzten sie beide Methoden – Elektrostatik und Wind -, um abzuheben.