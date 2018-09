Studie: Zu viel Zeit vor Bildschirm schadet geistigen Fähigkeiten von Kindern

Bildschirme wirken negativ auf die geistige Entwicklung von Kindern (Symbolbild). - © APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Kinder, die mehr als zwei Stunden am Tag vor Bildschirmen verbringen, büßen an geistiger Beweglichkeit ein. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie kanadischer Wissenschafter mit 4.520 Kindern zwischen acht und elf Jahren aus 20 Städten in den USA hervor.