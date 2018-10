Sturm: 2.900 Florianis in Oberösterreich im Einsatz

Der Sturm richtete auch in Oberösterreich großen Schaden an. - © APA/FOTOKERSCHI.AT /WERNER KERSCHBAUMMAYR

Windspitzen von bis zu 120 km/h haben in der Nacht auf Dienstag zu etlichen Sturmschäden in Oberösterreich geführt. Rund 2.900 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Am stärksten betroffen war der südliche Teil des Bundeslandes mit den Bezirken Vöcklabruck, Gmunden, Kirchdorf und Steyr-Land.