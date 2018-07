Sturm empfängt Hartberg, Altach den SV Mattersburg

Sturm-Trainer Vogel setzt klar Prioritäten - © APA

Nach der Auftaktpartie zwischen Austria und Innsbruck starten am Samstag vier weitere Teams in die neue Bundesliga-Saison: Die Europacup-Fighter von Sturm Graz empfangen in einem steirischen Duell Aufsteiger TSV Hartberg mit seinem neuen , der SCR Altach mit seinem neuen Cheftrainer Werner Grabherr empfängt den SV Mattersburg. Beide Spiele beginnen um 17.00 Uhr.