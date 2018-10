Sturm: Familie sitzt am Königssee fest

Der Vater, die Mutter, die beiden neun und 16 Jahre alten Kinder und die 80-jährige Oma waren am Dienstag gegen 15 Uhr an der Anlegestelle Kessel angekommen und stellten dann fest, dass ganztags wegen des Sturms kein Bootsbetrieb stattfand. Sie versuchten daraufhin, am Ostufer über den verfallenen Steig zur Seelände zurückzukommen, saßen aber gegen 17.50 Uhr bei Dunkelheit im steilen Gelände fest.

Königssee: Familie per Boot gerettet

Die Familie setzte einen Notruf, daraufhin wurden Bergwacht und Wasserwacht alarmiert. Die Retter fuhren per Boot zum Nassen Palfen, stiegen zu der Gruppe auf und führten sie am Seilgeländer zum Boot hinab. Mit dem Boot ging es zur Seelände zurück.